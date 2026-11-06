Avro bölgesinde sanayi üretici fiyatları 2026'nın Eylül ayında %2,5 yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre sanayi üretici fiyatları bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %2,5, AB-27 ülkelerinde %2,6 artış kaydetti.

Sanayi üretici fiyatları Ağustos ayında avro bölgesinde %2, AB-27 ülkelerinde %1,9 yükselmişti. Eylül ayında sanayi üretici fiyatları 2025 yılının aynı ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %11,1, AB-27 ülkelerinde %10,9 arttı.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde aylık %0,3, AB-27 ülkelerinde %0,2 yükseldi. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %0,1 arttı. Eylül ayında dayanıksız tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %0,2 arttı. Ara malların fiyatları Ağustos ayına kıyasla avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %0,2 artış gösterdi. Aynı ayda enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %7,8, AB-27 ülkelerinde %7,7 yükseldi.

Eylül ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %4,6 ile Bulgaristan, %4,2 ile Litvanya ve %3,9 ile Yunanistan ve İspanya'da kaydedilirken, Lüksemburg ve Malta'da fiyatlar yatay seyretti.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %2,7, AB-27 ülkelerinde %2,6 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %3,4, AB-27 ülkelerinde %3,2 arttı. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %7,1, AB-27 ülkelerinde %6,8 yükseldi. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %0,6 düşerken, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %30,8, AB-27 ülkelerinde %30 yükseldi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %22,9 ile Bulgaristan, %19,9 ile İrlanda ve %19 ile Litvanya'da kaydedilirken, düşüş görülen tek ülke %8,1 ile Lüksemburg oldu.