Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Mayıs ayında %1,3 artış gösterdi

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 11:10:15 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Mayıs ayında sanayi üretici fiyatları Nisan ayına kıyasla avro bölgesinde %1,3 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %1,4 artış gösterdi. 2021 yılının Mayıs ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla her iki bölgede de %9,6 artış gösterdi.

Nisan ayı ile karşılaştırıldığında, 2021 yılının Mayıs ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %2,1 ve AB bölgesinde %2,3 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,4 artarken, dayanıklı mal fiyatları avro bölgesinde %0,3 ve AB bölgesinde %0,4 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları her iki bölgede de %0,3 arttı ve ara mal fiyatları avro bölgesinde %1,8 ve AB bölgesinde %1,9 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar, %5,3 ile İrlanda, %3,3 ile Danimarka ve %2,6 ile Finlandiya’da görüldü.

2020 yılı Mayıs ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Mayıs ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %25,1 ve AB bölgesinde %24,8 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %9,2 ve AB bölgesinde %9,4 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %2 ve AB bölgesinde %2,3 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları avro bölgesinde yıllık bazda %1,9 ve AB bölgesinde %2 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları her iki bölgede de %1,8 artış kaydetti.

Mayıs ayında, yıllık bazda en yüksek oranlı artışlar %45,1 ile İrlanda, %20,1 ile Belçika ve %17,2 ile Danimarka’da kaydedildi.