Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Mart ayında %1,1 artış gösterdi

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 14:39:20 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Mart ayında sanayi üretici fiyatları Şubat ayına kıyasla avro bölgesinde %1,1 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %1,2 artış gösterdi. 2021 yılının Mart ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla avro bölgesinde %4,3 ve AB bölgesinde %4,5 artış gösterdi.

Şubat ayı ile karşılaştırıldığında, 2021 yılının Mart ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %2 ve AB bölgesinde %1,9 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,3 artarken, dayanıklı mal fiyatları her iki bölgede de %0,2 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde aylık bazda %0,8 arttı ve ara mal fiyatları avro bölgesinde %1,3 ve AB bölgesinde %1,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar, %7,9 ile İrlanda, %2,5 ile İspanya ve %2,3 ile Portekiz’de görülürken, %1,6 ile Estonya’da düşüş kaydedildi.

2020 yılı Mart ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Mart ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %10,3 ve AB bölgesinde %10,9 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %4,4 ve AB bölgesinde %4,6 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %1,4 ve AB bölgesinde %1,6 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları her iki bölgede de yıllık bazda %0,4 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları her iki bölgede de %1,1 artış kaydetti.

Mart ayında, yıllık bazda en büyük düşüşler %3 ile Kıbrıs ve %0,6 ile Slovakya’da görüldü. Söz konusu ayda yıllık bazda artış %21,2 ile İrlanda, %10,4 ile Danimarka ve %9,3 ile Belçika’da kaydedildi.