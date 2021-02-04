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Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Aralık ayında %0,8 artış gösterdi

Perşembe, 04 Şubat 2021 14:47:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında sanayi üretici fiyatları Kasım ayına kıyasla avro bölgesinde %0,8 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %0,9 artış gösterdi. 2020 yılının Aralık ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla avro bölgesinde %1,1 ve AB bölgesinde %1 düşüş gösterdi.

Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, 2020 yılının Aralık ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %2,2 ve AB bölgesinde %2,5 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları avro bölgesinde %0,1 ve AB bölgesinde %0,2 artarken, dayanıklı mal fiyatları avro bölgesinde %0,1 arttı ve AB bölgesinde sabit kaldı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları aylık bazda hem avro hem de AB bölgesinde sabit kaldı ve ara mal fiyatları avro bölgesinde %0,4 ve AB bölgesinde %0,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar, %6,8 ile İrlanda, %1,9 ile Litvanya, %1,7 ile Danimarka ve Romanya’da görülürken, tek düşüş ise %0,1 ile Malta’da görüldü.

2019 yılı Aralık ayıyla karşılaştırıldığında, 2020 yılının Aralık ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %4,9 ve AB bölgesinde %4,8 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %0,2 düşüş ve AB bölgesinde %0,2 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %1,3 ve AB bölgesinde %1,4 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %0,6 düşüş ve AB bölgesinde %0,5 düşüş gösterirken, sermaye mallarının fiyatları da yıllık bazda avro bölgesinde %0,8 ve AB bölgesinde %1 artış kaydetti.

Aralık ayında, yıllık bazda en büyük düşüşler %6 ile Yunanistan, %5,7 ile Litvanya ve %5,4 ile Kıbrıs’ta görüldü. Söz konusu ayda yıllık bazda artış yalnızca %5,8 ile İrlanda, %2,4 ile Macaristan ve %1,7 ile Malta’da kaydedildi.


Etiketler: imalat  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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