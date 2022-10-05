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Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Ağustos ayında aylık %5 artış gösterdi

Çarşamba, 05 Ekim 2022 11:50:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Ağustos ayında sanayi üretici fiyatları Temmuz ayına kıyasla avro bölgesinde %5 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %4,9 artış gösterdi. Aynı sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın Ağustos ayına kıyasla avro bölgesinde %43,3 ve AB bölgesinde %43 artış gösterdi.

Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında, Ağustos ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %11,8 ve AB bölgesinde %11,9 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları avro bölgesinde %0,4 ve AB bölgesinde %0,3 artarken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları her iki bölgede de %0,3 yükseldi. Aynı ayda, dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,8 ve AB bölgesinde %0,9 artarken, ara malların fiyatları her iki bölgede de %0,1 artış kaydetti.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %28,4 ile İrlanda, %12,5 ile Bulgaristan ve %10,6 ile Macaristan’da görülürken, %1,8 ile Lüksemburg, %0,6 ile Portekiz ve %0,1 ile Çek Cumhuriyeti’nde düşüş kaydedildi.

2021 yılının Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Ağustos ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %116,8 ve AB bölgesinde %115,4 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %19,9 ve AB bölgesinde %20,1 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %9,8 ve AB bölgesinde %10,2 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %14,4 ve AB bölgesinde %15,6 yükselirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %7,8 ve AB bölgesinde %8,1 artış kaydetti.

Ağustos ayında, yıllık bazda en büyük artışlar %97,4 ile İrlanda, %70,9 ile Romanya ve %68,3 ile Bulgaristan’da kaydedildi.


Etiketler: Avrupa Birliği İmalat 

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