Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Ağustos ayında %1,1 artış gösterdi

Çarşamba, 06 Ekim 2021 15:05:39 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Ağustos ayında sanayi üretici fiyatları Temmuz ayına kıyasla hem avro bölgesinde hem de Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %1,1 artış gösterdi. 2021 yılının Ağustos ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla avro bölgesinde %13,4 ve AB bölgesinde %13,5 artış gösterdi.

Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında, 2021 yılının Ağustos ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %2 ve AB bölgesinde %2,1 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,5 artarken, dayanıklı mal fiyatları avro bölgesinde %0,3 ve AB bölgesinde %0,5 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları avro bölgesinde %0,2 ve AB bölgesinde %0,3 arttı ve ara mal fiyatları her iki bölgede de %1,4 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar, %4,2 ile Bulgaristan, %3,1 ile Danimarka ve %2,6 ile Letonya’da görülürken, İrlanda’da %4,1 ve Malta’da %0,1 düşüş görüldü.

2020 yılı Ağustos ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Ağustos ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %32 ve AB bölgesinde %31,2 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %14,2 ve AB bölgesinde %14,7 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %3 ve AB bölgesinde %3,5 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları avro bölgesinde yıllık bazda %2,8 ve AB bölgesinde %3 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları hem avro bölgesinde gem de AB bölgesinde %3,1 artış kaydetti.

Ağustos ayında, yıllık bazda en yüksek oranlı artışlar %54,8 ile İrlanda, %23,9 ile Belçika ve %23,8 ile Danimarka’da kaydedildi.