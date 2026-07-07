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Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları 2026’nın Mayıs ayında %0,2 yükseldi

Salı, 07 Temmuz 2026 12:18:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre sanayi üretici fiyatları 2026’nın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,2 arttı. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla avro bölgesinde %5,9, AB ülkelerinde %5,7 yükseldi.

Nisan ayı ile karşılaştırıldığında Mayıs ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde ve AB bölgesinde %1 düştü. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB bölgesinde %0,2 artış kaydetti. Dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB’de %0,3 yükselirken, aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB’de %0,1 azaldı. Ara malların fiyatları ise avro bölgesinde ve AB ülkelerinde %1,4 arttı.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek artışlar %3,6 ile Kıbrıs, %2,8 ile İrlanda ve %1,9 ile Hollanda’da görülürken, en büyük düşüşler %2,1 ile Hırvatistan, %1,3 ile Macaristan ve %0,5 ile İtalya’da kaydedildi.

2025 yılının Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %14, AB ülkelerinde %14,3 arttı. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %5,5, AB ülkelerinde %5,2 arttı. Dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %2,8, AB ülkelerinde %2,7 yükseldi. Mayıs ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde ve AB’de %0,5 düşüş gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %2,2, AB ülkelerinde %2,1 büyüme kaydetti.

Bahsi geçen ayda yıllık bazda en büyük artışlar %19,3 ile Bulgaristan, %13,5 ile Romanya ve %12,3 ile Litvanya’da kaydedilirken, düşüş görülen tek ülke %3,2 ile Lüksemburg oldu.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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