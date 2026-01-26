Belçikalı Bekaert yeni çelik fiber markası Dramix® Loop™’u piyasaya sürdü

Belçika merkezli çelik kord ve tel üreticisi Bekaert, Dramix® Loop™ adını verdiği bugüne kadarki en sürdürülebilir çelik fiberini piyasaya sunduğunu açıkladı. Bu lansmanla birlikte Bekaert, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerden elde edilen çelikten endüstriyel ölçekte çelik fiber üreten sektördeki ilk şirket olurken, beton donatımının karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Ömrünü tamamlamış lastiklerden beton donatımına

Dramix® Loop™, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kordlarından geri kazanılan yüksek kaliteli çelikten üretiliyor. Bu yaklaşım, lastik sektörünün temel sorunlarından biri olan döngüsellik konusuna doğrudan çözüm sunuyor. Bekaert’in üretim süreci, çeliğin doğal çekme dayanımını korurken karbon yoğun yeniden işleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Mevcut Dramix® çelik fiber çözümleri

beton kullanımında %20’ye varan azalma,

çelik tüketiminde %50’ye varan düşüş,

geleneksel donatı çözümlerine kıyasla %35’e varan karbon emisyonu azalımı sağlıyor.

Dramix® Loop™ ise kanıtlanmış mekanik performansı çok daha güçlü bir çevresel etkiyle birleştirerek bu kazanımları ileri bir noktaya taşıyor.

Önemli karbon azaltımı ve döngüsel değer

Dramix® Loop™ güvenlik, performans ve sürdürülebilirliği bir araya getirirken, geleneksel donatı çözümlerine kıyasla karbon emisyonunu %80’e kadar azaltıyor. Ayrıca kullanım ömrünü tamamlamış çelikten üretilmesi sayesinde ürünün karbon ayak izinin sıfıra yakın seviyelere indiği ve bunun döngüsellik açısından ilave bir değer yarattığı vurgulanıyor.

Bekaert, Dramix® Loop™’un döngüsel malzeme inovasyonunun hem yüksek yapısal performans hem de büyük çevresel faydalar sunabileceğini gösterdiğini belirtti.