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Umman merkezli Jindal Shadeed yeşil çelik tesisi kuracak

Pazartesi, 05 Aralık 2022 15:30:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre, Umman merkezli çelik üreticisi Jindal Shadeed Iron & Steel yeşil çelik tesisi kurmak için 3 milyar $’dan fazla yatırım yapacak.

Üretim faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kullanacak olan tesis, yıllık 5 milyon mt yüksek kaliteli çelik üretim kapasitesine sahip olacak. Tesis, Avrupa, Japonya ve Orta Doğu’da otomobil, rüzgar enerjisi ve dayanıklı tüketim sektörlerine hizmet verecek.

Yeni tesisin 2026 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan şirketin şu anda Umman’da yıllık 2,4 milyon mt üretim kapasiteli bir çelik tesisi bulunuyor.


Etiketler: Umman Orta Doğu Çelik Üretimi Yatırım 

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