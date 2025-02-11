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Assofermet: İtalyan çelik piyasası zayıf, bazı olumlu gelişmeler var ancak görünüm sıkıntılı

Salı, 11 Şubat 2025 16:54:10 (GMT+3)   |   Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet’in çelik birimi Assofermet Acciai’in aylık raporuna göre Ocak ayında İtalya çelik piyasası kötü bir performans gösterdi ancak servis merkezlerine gelen siparişlerdeki artış olumlu sinyaller verdi.

Üreticiler fiyatlarını artırdı. Assofermet bu artışın EUROFER'in sürdürülmesini istediği koruma önlemlerinden kaynaklandığını ve Avrupa imalat sanayisini tehlikeye atabileceğini düşündüğü önlemlere şiddetle karşı olduğunu belirtti.

Olası fiyat artışlarına yönelik spekülasyonlar sonucunda Şubat ayında çelik talebinde yukarı yönlü bir hareket kaydedilebilir. Bu nedenle imalat sektöründen gelen siparişlerin gerçek sayısının takip edilmesi gerekiyor. 

Paslanmaz yassı mamul tarafında, Ocak ayında servis merkezleri talebin azaldığını ve dağıtım fiyatlarının beklenenden düşük seviyede yer aldığını bildirdi. Ürün bulunabilirliği ortalama seviyelerdeydi ancak lojistik tarafı, gümrük süreçlerindeki gecikmelere bağlı sorunlarla karşılaştı. Ayrıca Tayvan’dan ithal soğuk haddelenmiş ürünlere ve Çin’den ithal sıcak rulo saca yönelik kotalar tükendi.

Mevcut fiyatlar tedarik zinciri için sürdürülebilir olmadığından önümüzdeki birkaç ayda fiyatların kademeli olarak artması bekleniyor.

2025 yılı depo tarafında olumlu başladı ancak senaryo, talebin cansız olduğu ve ciro beklentilerinin 2022-2023 yıllarına kıyasla %50 düşüş gösterdiği 2024 yılı sonuna benziyor.

Yeni vergiler ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki seçimler nedeniyle genel görünüm belirsiz. Görünüm, İtalya gibi ihracata dayalı ülkeleri tehlikeye atabilecek yeni ve daha milliyetçi bir siyasi yapılanma yönünde ilerliyor.

Teneke levha sektörüne bakıldığında, Avrupa’da fiyatların istikrara kavuşması, Çin’den yapılan ithalata uygulanan vergi oranlarının belirlenmesi ve talebin canlanmasıyla hafif bir toparlanma gözleniyor. Ancak ithalat, Türkiye ve Hindistan için birinci çeyrek kotalarının halihazırda tükenmiş olması sebebiyle azaldı. 


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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