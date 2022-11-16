Assofermet: İtalya’da hurda fiyatları beklenmedik bir toparlanma gösterdi

Çarşamba, 16 Kasım 2022 14:41:05 (GMT+3) | Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet tarafından yapılan açıklamada, ülkede hurda fiyatlarının Ekim ayında beklenmedik bir toparlanma gösterdiği ve talebin iyi seyrettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Doğal gaz fiyatlarında meydana gelen düşüşün ardından tüm enerji yoğun sektörlerin maliyetlerinin azalması çelik üretiminin toparlanması açısından uygun bir ortam yarattı. [İtalya’da hurda fiyatlarında] toplam yaklaşık 20€/mt’luk bir artış olsa da ülke ekonomisindeki istikrarsızlığa dikkat etmek gerekiyor. Hurda arzının önceki yıllara kıyasla %50 düştüğü göz önünde bulundurulduğunda, talebin azalması halinde bile fiyatlarda yeni bir düşüş öngörmek çok zor,” ifadelerine yer verildi.

Ekim ayında uluslararası hurda piyasası büyük bir değişiklik göstermeden nispeten yavaş seyretti. Türkiye hurda piyasasında fiyatlar hafif ama düzenli bir şekilde düşerken, başta Hindistan olmak üzere Asya piyasaları ayın ilk yarısında başlıca hurda ihracatçıları açısından alternatif haline geldi. Avrupa’da talep zayıflasa da istikrarlı bir seyir gösterdi ve fiyatların daha düşük olduğu Fransa-Almanya ve İtalya piyasaları arasındaki fiyat farkı yaklaşık 30-40€/mt seviyesinde yer almaya devam etti. Öte yandan Belçika ve Kuzey Avrupa’da üretim kesintilerinin beklendiği ve bu durumun hurda fiyatlarını etkileyeceği dile getirildi.

Paslanmaz hurda segmentinde, Avrupa piyasasında alımlar ayın ilk yarısında artışa geçse de henüz çok yüksek seviyeleri görmedi. Alımların fiyatların yatay seyri ile talebin değişiklik göstermemesiyle mevcut seyrini koruduğu söylendi.

Başta en büyük alıcılardan olan Hindistan olmak üzere Asya’ya ihracatın azalmasının ardından alımlar ayın başında artsa da düşük seviyelerden yapıldı.

Bununla birlikte İtalya’da büyük piyasa oyuncuları alımlara hafifçe yüksek seviyelerden yeniden başladı.

Pik demir fiyatlarında sert düşüşler meydana geldi. Talep ve ürün bulunabilirliği genellikle iyi bir seyir gösterirken, teklifler ürünün menşesine ve üreticisine göre değişiklik göstermeye devam ediyor.

Ekim ayında hematit kalite pik demir piyasasında da fiyatlar ve talep sabit kaldı. Assofermet açıklamasını, “Enerji maliyetleri üzerindeki baskının bir miktar hafiflemesiyle birlikte Kasım ayına yönelik şimdilik temkinli iyimser beklentiler var,” şeklinde tamamladı.