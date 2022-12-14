Assofermet: İtalya’da yerel hurda fiyatları yatay olsa da arz sıkıntısı var

Çarşamba, 14 Aralık 2022 15:38:50 (GMT+3) | Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet tarafından yapılan açıklamada yerel hurda piyasasında Kasım ayında fiyatların değişiklik göstermediği ve arz sıkıntısı olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, “Tatil dönemindeki üretim duruşları önem taşıyor. Bu durum şimdilik belirsizliğini koruyan birinci çeyrek talebi üzerinde etkili olacak. Üreticilerin nihai mamul üretimlerini artırdığını açıklaması önümüzdeki yılın birinci çeyreğinde kısmi ancak ikinci çeyreğinde muhtemel bir toparlanmaya işaret ediyor,” ifadeleri kullanıldı.

Kasım ayında uluslararası hurda teklifleri dalgalı bir seyir gösterdi. Türkiye’de fiyatlar ayın ilk yarısında aşağı yönlü hareket etse de ikinci yarıda 30-40$/mt yükseldi.

Öte yandan Avrupa’da talep istikrarlı bir seyir gösterse de fiyat artışları İspanya hariç sınırlı kaldı. Piyasadaki zorlukların sürdüğü belirtildi. Aynı açıklamada, “Avrupa’da yapılan üretim kesintileri özellikle yüksek kalite hurda bulunabilirliğini etkilemeye devam ediyor. Küçük gemi bulmada yaşanan zorluklar ve dolayısıyla navlun oranlarındaki artış sürüyor. ABD dolarının değer kazanması avro bazındaki fiyatları etkiliyor,” dendi.

Ayrıca bir önceki ay fiyatları yükselen ve iyi miktarda talep gören paslanmaz hurda arzında sıkıntı olduğu ve fiyatlarının Aralık ayında şimdilik çoğunlukla yatay seyrettiği ifade ediliyor.

Assofermet, Avrupa dışı piyasaların tekliflerini İtalya fiyatlarıyla aynı seviyeye çekmekte geç kaldığını ve sonuç olarak bu piyasaların ihracat tonajlarının azaldığını söyledi.

Pik demir fiyatlarının da aynı ayda yatay seyrettiği; talebin ve ürün bulunabilirliğinin iyi olduğu dile getirildi.

Hematit kalite pik demir fiyatları ise Kasım ayında ve bu ayın başında değişiklik göstermezken, talepte yavaşlamalar gözlendi. Birlik, “Alımlar üretimin iyi olduğunu gösterse de üreticiler yeni alım yapmaktan ziyade önceden yaptıkları stok alımlarını kullanma eğilimi gösteriyor,” dedi. Enerji maliyetleri halen sorun teşkil ediyor. Bu durum kış aylarında daha fazla dikkat edilmesini gerektirecek ve yılsonu yaklaştıkça üretime ara verme kararlarını etkileyecek. Assofermet açıklamasını, “Son kullanıcı sektörlerden gelen talepte azalma olduğu bildiriliyor. Bu durum üretim yönetimini etkileyebilir. Üreticiler enerji ve hammadde beraberinde diğer ürünlerin fiyatlarında meydana gelen artışları son kullanıcılara yansıtmakta zorluk yaşamaya devam ediyor,” şeklinde tamamladı.