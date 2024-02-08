Assofermet: İtalya çelik piyasasında talep zayıf, fiyatlar yükseldi

Perşembe, 08 Şubat 2024 13:17:39 (GMT+3) | Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet, Şubat ayının başlarında çelik sektöründe talebin zayıflamaya başladığını, çelik üreticilerinin ise fiyatlarını yükseltmeye devam ederek belirsizliğe sebep olduğunu ifade etti. Diğer yandan Avrupa’daki ekonomik durum ve Ukrayna ile Orta Doğu’daki savaş tüketimin azalmasına neden oldu. Avrupalı çelik üreticileri ise ithalat kısıtlamaları ile azalan üretim kapasitelerinin etkisiyle fiyatlarını güçlü tutuyor. AB dışından verilen teklifler rekabetçi seviyelerde yer almaya devam ediyor fakat kotaların dolması riski bu teklifleri daha az cazip kılıyor. Artan üretim maliyetlerinin kısa vadede satış fiyatlarını artıracağı düşünülüyor.

Paslanmaz çelik piyasasında distribütör fiyatları operasyon maliyetlerini karşılamaya yetmezken, potansiyel üretim kısıtlamaları fiyatların istikrara kavuşmasını sağlayabilir. Süveyş Kanalı’ndaki sıkıntıların da Avrupa dışından yapılan ithalatta fiyatlara sınırlı bir etkisi olduğu belirtiliyor.

Öte yandan yassı ve uzun mamul piyasaları için Ocak ayı beklentilerin altında kaldı ve stokların yüksek olduğu belirtiliyor. Şubat ayında, fiyat yükselişlerinin talepte bir artış olmadan sürdürülebilip sürdürülemeyeceğinin anlaşılması bekleniyor.