Assofermet: ABD’nin vergileri İtalya çelik piyasasındaki toparlanmayı sekteye uğrattı

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet’in bünyesinde faaliyet gösteren Assofermet Acciai’nin aylık raporuna göre ABD'nin açıkladığı ithalat vergileri Mart ayı ve Nisan ayının ilk günlerinde İtalya çelik piyasasında ciddi bir belirsizlik yarattı.

Yassı ürünlere bakıldığında piyasanın Mart ayında yükseldiği gözlendi. Fakat Assofermet, tüketimdeki hafif toparlanmanın küresel ticaret savaşlarının olası sonuçlarından dolayı tehlikeye girdiğini ifade etti. Ayrıca AB'nin ithalatı engelleyen yeni koruma önlemleri sonucu düşen arzı yerel üreticilerin telafi etmesi gerekeceği ve bunun da fiyatlarda artışa neden olabileceği belirtildi. Bir piyasa kaynağı, “Düşük taleple karşı karşıya olan nihai mamul tüketicilerinin küresel pazarda rekabet güçlerini kaybetmeden bu fiyat artışlarını destekleyip destekleyemeyeceklerini henüz bilmiyoruz,” dedi. Öyle ki son kullanıcıların satış hacimleri halen otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki krizden olumsuz etkileniyor ve Nisan ayında bu konuda herhangi bir iyileşme beklenmiyor.

Paslanmaz çelik segmentine bakıldığında, hem uzun hem yassı mamuller için talep düşük seyrediyor. Ancak halen piyasadaki teklifler sayıca oldukça fazla ve bu da fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Assofermet’e göre, piyasanın önümüzdeki dönemde toparlanabileceğine dair zayıf sinyaller var. Görünüm oldukça karışık olsa da “bu durum piyasadaki büyük değişimler karşısında güçlü durabilenler için avantaj sağlayabilir”.

Depolara bakıldığında, Mart ayı dikişsiz boru segmenti hariç genel olarak zayıf bir performans gösterdi ve bu durum en çok çelik sac sektörüne yansıdı. Assofermet beklentilerin ise iyimser olmadığını belirtiyor. Öyle ki ABD'nin yeni vergilerinden dolayı makine gibi bazı sektörler ihracatlarının azalacağı ve dolayısıyla cirolarının düşeceği öngörüsüyle satın alma hacimlerini azaltarak yatırım planlarını revize etmek isteyebilir.

Son olarak, kota sisteminde 'diğer ülkeler' kapsamında yer alan her ülkeye %20'lik sınırlama getirilmesi sayesinde Avrupa’da teneke levha piyasasının ve yerel talebin toparlandığı gözleniyor. Assofermet’in verdiği bilgiye göre, “geçen yılın tamamında üretim yapmayan bazı tesisler yavaş yavaş tam kapasiteyle faaliyet göstermeye başlıyor”.