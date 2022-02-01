Arvedi, ThyssenKrupp’tan Acciai Speciali Terni şirketini satın aldı

Salı, 01 Şubat 2022 14:27:13 (GMT+3) | Brescia

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Avrupa Komisyonu’nun onaylamasının ardından, İtalyan Arvedi Group’un Alman ThyssennKrupp’tan Acciai Speciali Terni (AST) şirketini satın alması 31 Ocak tarihinde, Almanya’nın Essen şehrinde gerçekleştirildi. Bu satın alma şirketin Almanya, İtalya ve Türkiye’deki bağlı kuruluşlarını da kapsıyor. Arvedi Group şirketlerinin stratejik ve operasyonel koordinasyonunu yürüten Finarverdi holdingin açıklamasına göre, ThyssenKrupp bir “süreklilik ve güven işareti” olarak AST’deki %15 hissesini koruyacak.

Bu hamleyle birlikte, Arvdei Group ürün gamını tamamlamış oluyor ve 7,5 milyar € ciroya ulaşıp İtalya’da 6.600 kişiye istihdam sağlayarak Avrupa’nın en büyük çelik şirketleri arasındaki konumunu güçlendiriyor.

Dün AST ile tüzel kişiliklerini yenileyen bağlı kuruluşları Terninox (Ceriano Laghetto), TK Stainless GmbH (Germany) ve TK Turkey arasında toplantılar gerçekleştirildi. Acciai Speciali Terni’nin başkanı Giovanni Arvedi ve CEO’su Mario Arvedi Caldonazzo oldu. Yöneticiler ise Arvedi Group’un paslanmaz çelik şirketlerinin başkanı Giancarlo Stringhini, Mariano Pizzorno (CFO) ve fabrika müdürü Dimitri Menicali.

Giovanni Arvedi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Acciai Speciali Terni’nin şirketimizin faydasına olan önemli bir tarihi var. Ona hak ettiği geleceği sunmak için elimizden geleni yapacağız,” dedi. Başkan, AST’nin satın alınmasıyla birlikte Arvedi Group’un İtalyan sanayi sisteminin stratejik bir ortağı ve Avrupa’nın en önemli çelik üreticilerinden biri olduğunu gösterdiğini belirterek, “AST ile olan birleşmemiz son teknoloji tesislere, yenilikçi teknolojilere ve ar-geye yapılacak yatırımlar yoluyla rekabetçiliğe ve çevresel sürdürülebilirliğe odaklanacak. Cremona ve Trieste tesislerinde olduğu gibi, yeşil hidrojen kullanımıyla karbonsuz üretime geçiş hedefimiz devam ediyor,” şeklinde konuştu.