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Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Eylül döneminde %85,5 arttı

Çarşamba, 06 Ekim 2021 12:12:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, Arjantin’in otomobil üretimi ticari araçlar dahil olmak üzere bu yılın Eylül ayında, bir önceki aya kıyasla %13,4 ve yıllık %35,4 artışla 43.535 adet oldu.

Ayrıca, ülkenin otomobil üretimi Ocak-Eylül döneminde yıllık %85,5 artışla 307.412 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, Arjantin’in toptan otomobil satışları Ağustos ayına kıyasla %1,4 ve geçen yılın Eylül ayına kıyasla %26,7 düşüşle 25.700 adet oldu.

Eylül ayında, ülkenin otomobil ihracatı aylık %1,2 ve yıllık %40,9 artarak 25.230 adet oldu. Ocak-Eylül döneminde ise ülkenin otomobil ihracatı yıllık %92,1 artışla 181.221 adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Güney Amerika  Arjantin  üretim  otomotiv  |  benzer haberler »


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