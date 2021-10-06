Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Eylül döneminde %85,5 arttı

Çarşamba, 06 Ekim 2021 12:12:14 (GMT+3) | İstanbul

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, Arjantin’in otomobil üretimi ticari araçlar dahil olmak üzere bu yılın Eylül ayında, bir önceki aya kıyasla %13,4 ve yıllık %35,4 artışla 43.535 adet oldu.

Ayrıca, ülkenin otomobil üretimi Ocak-Eylül döneminde yıllık %85,5 artışla 307.412 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, Arjantin’in toptan otomobil satışları Ağustos ayına kıyasla %1,4 ve geçen yılın Eylül ayına kıyasla %26,7 düşüşle 25.700 adet oldu.

Eylül ayında, ülkenin otomobil ihracatı aylık %1,2 ve yıllık %40,9 artarak 25.230 adet oldu. Ocak-Eylül döneminde ise ülkenin otomobil ihracatı yıllık %92,1 artışla 181.221 adet seviyesinde yer aldı.