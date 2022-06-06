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Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Mayıs döneminde %27,2 arttı

Pazartesi, 06 Haziran 2022 11:44:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan rapora göre, ülkenin otomobil üretimi (ticari araçlar dahil) bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %5,9 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %32,8 artışla 46.422 adet oldu. Öte yandan bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ülkenin otomobil üretimi yıllık %27,2 artışla 195.306 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda toptan otomobil satışları Nisan ayına kıyasla %9,3 ve bir önceki yılın Nisan ayına kıyasla %20,4 artışla 33.730 adet oldu.

Aynı ayda otomobil ihracatı aylık %2,4 düşerek ve yıllık %34,4 artarak 26.781 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Mayıs döneminde ise otomobil üretimi yıllık %27 artışla 108.157 adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv İth/ihr İstatistikleri 

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