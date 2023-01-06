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Arjantin’in otomobil üretimi Aralık ayında düştü

Cuma, 06 Ocak 2023 09:55:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin otomobil üretimi (binek ve hafif ticari araçlar dahil) geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %30,5 ve yıllık %6,9 düşüşle 37.119 adet seviyesinde yer aldı.

ADEFA otomobil üretimindeki düşüşte Dünya Kupası dahil olmak üzere uzun süreli tatil yapılmasının etkili olduğunu belirtti.

Aralık ayında otomobil ihracatı aylık %27,9 düşüşe ve yıllık %15,2 artışla 22.605 adet olurken, iç piyasaya yapılan satışlar aylık %4,8 düşüşle ve yıllık %2,4 artışla 33.517 adet seviyesinde kaydedildi.

2022 yılının tamamına bakıldığında otomobil üretimi yıllık %23,5 artışla 536.893 adet seviyesine yükseldi.

ADEFA Başkanı Martin Galdeano, küresel yarı iletken çip arzındaki sıkıntıya ve ülke içindeki sorunlara rağmen otomobil üretiminin yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü, Aralık ayında günlük üretimin 2021 yılının aynı ayında kaydedilen seviyenin %16 üzerinde yer aldığını vurguladı.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv Üretim İth/ihr İstatistikleri 

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