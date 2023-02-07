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Arjantin’in otomobil üretimi Ocak ayında azaldı

Salı, 07 Şubat 2023 09:15:39 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin otomobil üretimi (binek ve hafif ticari araçlar dahil) bu yılın Ocak ayında aylık %26,8 düşüşle ve yıllık %45,8 artışla 27.184 adet seviyesinde yer aldı.

ADEFA otomobil üretimindeki düşüşte tatil döneminin etkili olduğunu ifade etti.

Ocak ayında otomobil ihracatı aylık %49,8 düşüşle ve yıllık %22,2 artışla 11.358 adet olurken, iç piyasaya yapılan satışlar aylık %34 düşüşle ve yıllık %9,8 artışla 22.122 adet seviyesinde kaydedildi.

ADEFA Başkanı Martin Galdeano, mevsimsel düşüşlere rağmen otomobil üretiminin yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü ve üretimin bu yıl bir önceki yıla kıyasla %10-15 artmasının beklendiğini vurguladı.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv İth/ihr İstatistikleri Üretim 

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