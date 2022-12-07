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Arjantin’in otomobil üretimi Kasım ayında aylık %1,8 yükseldi

Çarşamba, 07 Aralık 2022 09:44:54 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan rapora göre, ülkenin otomobil üretimi (ticari araçlar dahil) bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 52.415 adede kıyasla %1,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %14,8 artışla 53.378 adet oldu. Öte yandan bu yılın Ocak-Kasım döneminde ülkenin otomobil üretimi yıllık %26,6 artışla 449.774 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda toptan otomobil satışları Ekim ayında kaydedilen 33.087 adede kıyasla %6,4 ve bir önceki yılın Ekim ayına kıyasla %26,6 artışla 35.212 adet oldu.

Aynı ayda otomobil ihracatı bir önceki ay kaydedilen 37.326 adede kıyasla %16 ve yıllık %3,5 düşerek 31.365 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ise otomobil ihracatı yıllık %25 artışla 299.681 adet seviyesinde kaydedildi.

ADEFA Başkanı Martin Galdeano, küresel lojistik sektöründeki ve yarı iletken çip arzındaki sıkıntı beraberinde ülke içindeki diğer sorunlara rağmen otomobil üretiminin ve ihracatının yukarı yönlü hareket etmeye devam ettiğini belirtti. Galdeano ayrıca büyümenin önümüzdeki yıl da devam ettirilmesi için yetkililer ve diğer piyasa oyuncularıyla diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladı.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv İth/ihr İstatistikleri Üretim 

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