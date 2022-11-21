Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Ekim döneminde %28,1 arttı

Pazartesi, 21 Kasım 2022 11:02:55 (GMT+3) | İstanbul

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan rapora göre, ülkenin otomobil üretimi (ticari araçlar dahil) bu yılın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 52.193 adede kıyasla %0,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %27,8 artışla 52.415 adet oldu. Öte yandan bu yılın Ocak-Ekim döneminde ülkenin otomobil üretimi yıllık %28,1 artışla 446.396 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda toptan otomobil satışları Eylül ayında kaydedilen 34.605 adede kıyasla %4,4 düşüşle ve bir önceki yılın Ekim ayına kıyasla %30,8 artışla 33.087 adet oldu.

Aynı ayda otomobil ihracatı bir önceki ay kaydedilen 35.391 adede kıyasla %5,5 ve yıllık %43,9 artarak 37.326 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Ekim döneminde ise otomobil ihracatı yıllık %29,5 artışla 268.182 adet seviyesinde kaydedildi.