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ArcelorMittal’in CSP devralımı Brezilya’da olumlu karşılandı

Salı, 17 Ocak 2023 10:08:18 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Rekabet Kurumu’nun ArcelorMittal’in Companhia Siderurgica do Pecem (CSP) devralımını onaylamasının ardından tesisin yer aldığı Ceará eyaleti tarafından konuya ilişkin olumlu açıklamalar yapıldı.

Ceará Serbest Bölge Başkanı Eduardo Neves, dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan ve çelik üretimde lider konumunda yer alan ArcelorMittal’in modern bir tesisi devralmasına yönelik iyimser beklentileri olduğunu söyledi.

Neves, ArcelorMittal’in tesisin serbest bölgede bulunması kapsamında alacağı teşviklerle üretim faaliyetlerini genişleteceğini ifade etti.

Öte yandan ArcelorMittal’in eyaletteki varlığının otomotiv sektörü de dahil olmak üzere diğer sektörleri de çekeceği dile getirildi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Devralım ArcelorMittal 

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