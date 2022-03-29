ArcelorMittal Zenica yeni elektrik santraliyle emisyonları azalttı

Salı, 29 Mart 2022 14:57:15 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Bosna-Hersek’in Zenica kentinde yeni ısıtma ve elektrik santralinin açılışının yapıldığı ve faaliyete geçtiği 2021 yılının Kasım sonundan bu yana şirketin bağlı kuruluşu ArcelorMittal Zenica’nın kükürt dioksit ile toz emisyonlarını %80 oranında azalttığını açıkladı.

Santralin yeni buhar jeneratörleri, kok fırını gazı ve ArcelorMittal Zenica’dan gelen yüksek fırın atık gazlarını kullanarak çalışıyor ancak gerektiğinde doğal gazla da çalışabilir. Tesisten çıkan buhar da ArcelorMittal Zenica tarafından yüksek fırının çalışması için kullanılıyor.

Yeni tesisin faaliyete geçmesiyle yıllık 150.000 mt kömür kullanımı ortadan kaldırıldı ve kükürt dioksit emisyonları %80 oranında düşerken, ArcelorMittal Zenica’nın toplam karbon emisyonları da %18 oranında azaldı.