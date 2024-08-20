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ArcelorMittal Poland Zdzieszowice kok tesisindeki yenileme çalışmalarında ilerleme kaydetti

Salı, 20 Ağustos 2024 11:39:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, Zdzieszowice kok tesisindeki eski bacanın yıkım çalışmalarında son aşamaya geldiğini açıkladı. Söz konusu baca, tesiste süregelen 250 milyon PLN (64,91 milyon $) değerindeki yenileme çalışmalarının bir parçası olarak yıkılıyor.

Yenileme çalışmaları kapsamında şirket, egzoz gazlarındaki nitrojen oksitleri indirgeyecek bir sistem inşa ediyor ve kombine ısı ile enerji santralinin üç kazanını yeniliyor. Ayrıca kok fırını gazı dengeleme tankı da yeniden inşa ediliyor. Yenileme çalışmaları 2026 yılına kadar tamamlanacak.


Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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