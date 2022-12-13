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ArcelorMittal Poland 3 No’lu yüksek fırınını yeniden faaliyete başlatma tarihini erteledi

Salı, 13 Aralık 2022 11:34:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza tesisindeki 3 No’lu fırınını yeniden faaliyete başlatma tarihini Ocak başına erteledi. SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, şirket söz konusu fırınını Avrupa’da ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması, talebin azalması, AB dışından yapılan ithalatın artması ve yükselen doğal gaz ile elektrik fiyatları nedeniyle geçici olarak kapatmıştı. Fırının Aralık ortasında yeniden faaliyete sokulması planlanıyordu ancak piyasada herhangi bir gelişme görülmediği ve önümüzdeki haftalarda da bir iyileşme beklenmediği için bu tarih ertelendi.

İşçiler ise fırının geçici olarak kapanmasının, birkaç yıl önce Kraków tesisinde olduğu gibi kalıcı olmasından endişeleniyor. Şirket Kraków tesisindeki yüksek fırınını 2019 yılının Kasım ayında geçici olarak askıya almış ve 2020’nin Ekim ayında kalıcı olarak kapatmıştı. ArcelorMittal Poland İletişim Birimi Yöneticisi Monika Olech, işçilerin endişelerini anladığını fakat 3 No’lu yüksek fırının, 2 No’lu yüksek fırın için planlanan bakım çalışmasından önce faaliyete sokulacağını ifade etti. Olech ayrıca, iki fırının aynı anda faaliyet halinde olmayacağı bir senaryo düşünmediklerini belirtti. 3 No’lu yüksek fırının Ocak başında yeniden faaliyete başlatılması planlanıyor ancak bu piyasanın durumuna bağlı olacak.

ArcelorMittal Poland’ın ürün yelpazesi, inşaat, nakliye ve madencilik sektörlerinde kullanılmak üzere profil, ray, bağlantı parçaları ile otomotiv ve ev aletleri sektörlerinde kullanılmak üzere yassı mamuller içeriyor.


Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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