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ArcelorMittal Nippon Steel Limited iki yeni otomotiv çeliği üretim hattını bu yıl devreye alacak

Pazartesi, 20 Ocak 2025 14:56:58 (GMT+3)   |   Kalküta

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal ve Japon çelik üreticisi Nippon Steel’in ortak girişimi olan Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), yerel otomobil üreticilerinin ithalata olan bağımlılığını azaltmak amacıyla bu yıl Hazira’da iki yeni otomotiv çeliği üretim hattı devreye almayı planladığını duyurdu.

Otomotiv çeliği üretimine yönelik sürekli galvanizleme ile sürekli galvanizleme ve tavlama hatlarının şirketin yeni inşa edilen 2 No’lu soğuk haddehanesinin bir parçası olacağı, ayrıca hem kaplamalı hem kaplamasız üretim yapacağı ifade edildi.

AMNS CEO’su Dilip Oommen, “Bu sayede hem yerel üretim hem de şirketin Hindistan otomotiv sektöründeki payı artacak,” dedi.

Hindistan’da otomotiv çeliği talebi yıllık 7,8 milyon mt seviyesinde yer alıyor ve talebin yılda %6-7 artacağı tahmin ediliyor. Sektör, ihtiyacını genel olarak ithalat yoluyla karşılıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi ArcelorMittal Nippon Steel 

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