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ArcelorMittal Mexico demir cevheri üretimini artırmak için Las Truchas madenine yatırım yapıyor

Cuma, 18 Kasım 2022 16:02:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre, Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Mexico, üretim kapasitesini artırmak için Las Truchas demir cevheri madenine 3 milyar MXN (155,22 milyon $) yatırım yapıyor.

Halihazırda başlamış olan bu yatırımla madenin kapasitesinin 1 milyon mt’dan 2,3 milyon mt’a çıkması bekleniyor. Kapasite artışına yönelik çalışmaların 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, artan demir cevheri üretimi yüksek fırın üretimindeki genişlemeyi karşılayabilecek ve çıkan ürün yeni haddehaneye yönlendirilebilecek. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre yeni haddehane yıllık 4 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Madencilik Üretim ArcelorMittal 

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