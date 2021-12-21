ArcelorMittal Meksika’daki Las Truchas demir cevheri projesi için öğütme tesisleri sipariş etti

Salı, 21 Aralık 2021 15:30:54 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli mühendislik ve teknoloji şirketi Metso Outotec Corporation, Lüksemburg merkezli küresel çelik devi ArcelorMittal’in Meksika’da bulunan Las Truchas demir cevheri işleme tesisi yenileme projesine öğütme ekipmanı tedarik edeceğini açıkladı.

Sipariş, toplam kurulu gücü 19 MW olan iki adet Metso Outotec Premier™ öğütme tesisi içeriyor. Yaklaşık 17 milyon € değerindeki ekipmanla ArcelorMittal demir cevheri üretimini artırabilecek.

Tesis yıllık 2,3 milyon mt demir cevheri kapasitesine sahip.