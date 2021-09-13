ArcelorMittal, Liberya hükümetiyle madencilik operasyonlarının genişletilmesi için anlaşma imzaladı

Pazartesi, 13 Eylül 2021 11:08:38 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal, Liberya hükümetiyle Maden Geliştirme Anlaşması imzaladığını açıkladı. Anlaşma, şirketin Liberya’daki madencilik ve lojistik operasyonlarını genişletmeyi amaçlıyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Liberia, birinci kalite demir cevheri üretimini önemli ölçüde artırarak yılda 15 milyon mt’a çıkaracak ve üretimi yılda 30 milyon mt’a kadar genişletebilecek. İnşaat aşamasında 2000’den fazla kişilik istihdam yaratılması bekleniyor.

Şirketin açıklamasına göre, işleme, demir yolu ve liman tesislerini kapsayan genişleme projesi, Batı Afrika’daki en büyük madencilik projelerinden biri olacak. Projeyi tamamlamak için gereken sermayenin yaklaşık 800 milyon $ olması bekleniyor. Proje, yeni bir konsantrasyon tesisinin inşasını ve 2023 yılının sonunda beklenen ilk konsantreyle madencilik operasyonlarının önemli ölçüde genişletilmesini içeriyor.