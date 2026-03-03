 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > AB...

AB dolaylı elektrik maliyetlerini telafi etmek için Slovenya’nın 78 milyon €’luk devlet yardımını onayladı

Salı, 03 Mart 2026 14:11:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamındaki karbon fiyatları nedeniyle artan elektrik maliyetlerini kısmen telafi etmeyi amaçlayan 78 milyon € tutarındaki Slovenya devlet yardımına onay verdiğini duyurdu.

Söz konusu yardımın, karbon fiyatları sebebiyle toptan elektrik fiyatlarında yaşanan artışla ortaya çıkan dolaylı emisyon maliyetlerini azaltmayı hedeflediği belirtildi. 

Çelik ve diğer enerji yoğun sektörler destek kapsamına alındı

Devlet yardımının hem enerji yoğun hem de küresel rekabete açık sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri kapsadığı ifade edildi. Bunlar arasında demir-çelik, alüminyum ve diğer metaller, kâğıt ve kimya sektörlerinin yer aldığı aktarıldı.

Bu sayede 2025 ve 2027 yılları arasında ortaya çıkan dolaylı emisyon maliyetlerinin %75’inin karşılanacağı dile getirildi. Ödemelerin takip eden yıl içerisinde yapılacağı ve 2027 yılındaki maliyetlere ilişkin son ödemelerin ise 2028’de gerçekleştirileceği bildirildi.

Verimlilik kriterleri ve temiz enerji şartı

Enerji verimliliğinin teşvik edilmesi amacıyla ödemelerin hesaplamasında en verimli üretim süreçlerinin elektrik tüketim kıyaslamalarının baz alınacağı paylaşıldı.

Yardımdan yararlanmak isteyen şirketlerin, elektrik tüketimlerinin en az %30’unu temiz enerji kaynaklarından sağladığını kanıtlamasının gerekeceği belirtildi. Ayrıca ödemenin alındığı tarihten itibaren iki yıl içinde iklim koruma önlemlerine yönelik yatırımlarda kullanılmasının şart koşulduğu vurgulandı.

Komisyon, yapılan incelemeler sonucunda devlet yardımının karbon kaçağı riskini ve enerji yoğun üretimin iklim politikalarının daha gevşek ülkelere kaymasını önlemek açısından gerekli, uygun ve orantılı olduğuna ve aksi takdirde küresel sera gazı emisyonlarının artabileceğine dikkat çekti.


Etiketler: Slovenya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

Çin yerel piyasalarında ferrosilikon fiyatları - 10. Hafta, 2026

04 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında ferromanganez fiyatları - 10. Hafta, 2026

04 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında silisli sac fiyatları - 10. Hafta, 2026

04 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları hafif artışlarla çoğunlukla yatay

04 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı çelik boru teklifleri yükseldi, Orta Doğu'daki kriz iç piyasayı baskılayabilir

04 Mar | Boru

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 4 Mart 2026

04 Mar | Hurda ve Hammadde

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2026’nın Ocak ayında aylık %1,9 artış kaydetti

04 Mar | Çelik Haberler

Kızıldeniz’deki sevkiyatlar Ümit Burnu’na yönlendirilmeye devam edecek

04 Mar | Çelik Haberler

Hindistan’da ithal hurda fiyatları daralan arz sayesinde yükseldi, belirsizlikler ve savaş riski alımların önüne geçiyor

04 Mar | Hurda ve Hammadde

Hindistan yerel kütük piyasasındaki toparlanma ihracat fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletti

04 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis