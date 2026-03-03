AB dolaylı elektrik maliyetlerini telafi etmek için Slovenya’nın 78 milyon €’luk devlet yardımını onayladı

Avrupa Komisyonu, AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamındaki karbon fiyatları nedeniyle artan elektrik maliyetlerini kısmen telafi etmeyi amaçlayan 78 milyon € tutarındaki Slovenya devlet yardımına onay verdiğini duyurdu.

Söz konusu yardımın, karbon fiyatları sebebiyle toptan elektrik fiyatlarında yaşanan artışla ortaya çıkan dolaylı emisyon maliyetlerini azaltmayı hedeflediği belirtildi.

Çelik ve diğer enerji yoğun sektörler destek kapsamına alındı

Devlet yardımının hem enerji yoğun hem de küresel rekabete açık sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri kapsadığı ifade edildi. Bunlar arasında demir-çelik, alüminyum ve diğer metaller, kâğıt ve kimya sektörlerinin yer aldığı aktarıldı.

Bu sayede 2025 ve 2027 yılları arasında ortaya çıkan dolaylı emisyon maliyetlerinin %75’inin karşılanacağı dile getirildi. Ödemelerin takip eden yıl içerisinde yapılacağı ve 2027 yılındaki maliyetlere ilişkin son ödemelerin ise 2028’de gerçekleştirileceği bildirildi.

Verimlilik kriterleri ve temiz enerji şartı

Enerji verimliliğinin teşvik edilmesi amacıyla ödemelerin hesaplamasında en verimli üretim süreçlerinin elektrik tüketim kıyaslamalarının baz alınacağı paylaşıldı.

Yardımdan yararlanmak isteyen şirketlerin, elektrik tüketimlerinin en az %30’unu temiz enerji kaynaklarından sağladığını kanıtlamasının gerekeceği belirtildi. Ayrıca ödemenin alındığı tarihten itibaren iki yıl içinde iklim koruma önlemlerine yönelik yatırımlarda kullanılmasının şart koşulduğu vurgulandı.

Komisyon, yapılan incelemeler sonucunda devlet yardımının karbon kaçağı riskini ve enerji yoğun üretimin iklim politikalarının daha gevşek ülkelere kaymasını önlemek açısından gerekli, uygun ve orantılı olduğuna ve aksi takdirde küresel sera gazı emisyonlarının artabileceğine dikkat çekti.