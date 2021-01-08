ArcelorMittal İtalia birkaç tesisini yeniden başlatıp günlük üretimi artıracak

Cuma, 08 Ocak 2021 17:32:28 (GMT+3) | Brescia

7 Ocak’ta ArcelorMittal İtalia, yerel sendikalara, İtalya’nın güneyindeki Taranto tesislerinde bulunan levha tesisinin Ocak ayı ortasına kadar yeniden başlatılacağını ve 2 numaralı yüksek fırın ile birlikte geçen baharda durdurulan konvertör ve sürekli döküm ünitesinin de bu ayın sonunda yeniden başlatılacağını duyurdu. Böylece, günlük çelik üretimi 10.000 mt’dan 14.000 mt’a yükselecek.

Bu sırada, Taranto tesisindeki tüm çalışanlar için geçerli Covid-19 sebebiyle geçici işten çıkarmalar, on iki hafta daha devam etmek üzere Pazartesi günü başladı. Bunun sebebi, pandemiye bağlı iş kapasitesindeki azalmanın sürekliliği olarak gösterilebilir. ArcelorMittal Italia, 2020 yılını 3,3 milyon mt ile bugüne kadarki en düşük üretim hacmiyle kapattı.

Sendikaların çelik üreticisinin açıklamasına tepkileri olumlu değildi. Unione Sindacale di Base (USB) üretim rakamlarının yakında tekrar düşmesinden korktuğunu söyledi. Sendikaya göre, “önümüzdeki haftalarda ne olacağına dair bir netlik olmaması” bu görüşü desteklemekte. 2 No’lu yüksek fırının tekrardan başlatılmasıyla USB, 4 No’lu yüksek fırının “kesinlikle riskli yapısal koşullar” nedeniyle durdurulacağına inanıyor. USB, “Dolayısıyla, bunlar yalnızca 20-25 günlük bir süre içinde gelişecek değişiklikler, yine düşük üretim oranlarına geri döneceğiz,” dedi.