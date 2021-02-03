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ArcelorMittal Italia 2 No’lu yüksek fırınını yeniden faaliyete başlatıyor

Çarşamba, 03 Şubat 2021 15:51:48 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan çelik üreticisi ArcelorMittal Italia, 2 Şubat’ta, Taranto’da bulunan tesisindeki 2 No’lu yüksek fırınını yeniden faaliyete başlattığını açıkladı. Söz konusu yüksek fırın, 2015 yılının Haziran ayındaki ölümcül kazanın ardından Taranto Mahkemesi’nin belirttiği bazı faaliyetleri uygulamak adına geçen yılın Mart ayında askıya alınmıştı. Buna göre, eski adıyla Ilva olarak bilinen Taranto tesisi şu anda 1, 2 ve 4 No’lu üç yüksek fırını ve iki adet sıcak haddeleme ünitesiyle faaliyet gösteriyor.

Ancak önceden bildirildiği üzere şirket, “olağandışı” bakım çalışmaları yürütmek adına, bu yılın Mart-Nisan döneminde 4 No’lu yüksek fırınını askıya alacak.

ArcelorMittal ve önceki Ilva tesislerinin ortak kontrol yetkisine sahip olan İtalyan devletine bağlı kuruluş Invitalia’nın endüstriyel planına göre, 2021 yılında üretimin geçen yıl kaydedilen 3,3 milyon mt’dan 5 milyon mt’a yükselmesi bekleniyor. Söz konusu planın son adımı, yenileştirilmiş 5 No’lu yüksek fırının ve tek başına 2,5 milyon mt üretim yapması beklenen yeni elektrik ark ocağının da katkısıyla 2025 yılına kadar 8 milyon mt üretim seviyesine ulaşmak.


Etiketler: çelik üretimi  İtalya  ArcelorMittal  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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