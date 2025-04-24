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ArcelorMittal Almanya’daki rüzgâr enerjisi projesine düşük karbonlu kalın levha tedarik edecek

Perşembe, 24 Nisan 2025 10:59:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, İsveçli enerji şirketi Vattenfall’ın Almanya’nın Kuzey Denizi açıklarındaki rüzgâr projesi için Danimarka merkezli rüzgâr türbini üreticisi Vestas’a, XCarb® markası altında sunduğu düşük karbonlu kalın levhalarından tedarik edeceğini duyurdu.

Vattenfall tarafından hayata geçirilecek olan Nordlicht rüzgâr çiftliği, Nordlicht 1 ve Nordlicht 2 sahalarından oluşuyor. Nordlicht 1’ın inşasının önümüzdeki yıl başlaması, rüzgâr türbinlerinin 2027 yılında kurulması ve sahanın 2028 yılında faaliyete alınması planlanıyor. Yıllık yaklaşık 6 TWh enerji üretimi gerçekleştirecek sahada Vestas’ın ürettiği 68 adet türbin bulunacak.

XCarb® kalın levhalar, en az %95 yüksek kalite hurda ve %100 yenilenebilir enerji kullanılarak üretiliyor. Bu sayede karbon ayak izinin, konvansiyonel yöntemlerle üretilen kalın levhalara kıyasla %66 daha düşük olduğu biliniyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Almanya Avrupa Birliği Karbonsuzlaşma ArcelorMittal 

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