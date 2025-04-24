ArcelorMittal Almanya’daki rüzgâr enerjisi projesine düşük karbonlu kalın levha tedarik edecek

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, İsveçli enerji şirketi Vattenfall’ın Almanya’nın Kuzey Denizi açıklarındaki rüzgâr projesi için Danimarka merkezli rüzgâr türbini üreticisi Vestas’a, XCarb® markası altında sunduğu düşük karbonlu kalın levhalarından tedarik edeceğini duyurdu.

Vattenfall tarafından hayata geçirilecek olan Nordlicht rüzgâr çiftliği, Nordlicht 1 ve Nordlicht 2 sahalarından oluşuyor. Nordlicht 1’ın inşasının önümüzdeki yıl başlaması, rüzgâr türbinlerinin 2027 yılında kurulması ve sahanın 2028 yılında faaliyete alınması planlanıyor. Yıllık yaklaşık 6 TWh enerji üretimi gerçekleştirecek sahada Vestas’ın ürettiği 68 adet türbin bulunacak.

XCarb® kalın levhalar, en az %95 yüksek kalite hurda ve %100 yenilenebilir enerji kullanılarak üretiliyor. Bu sayede karbon ayak izinin, konvansiyonel yöntemlerle üretilen kalın levhalara kıyasla %66 daha düşük olduğu biliniyor.