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ArcelorMittal ABD'li nükleer enerji şirketine 25 milyon $ yatırım yaptı

Cuma, 04 Kasım 2022 14:41:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal, XCarb® inovasyon fonu aracılığıyla ABD merkezli nükleer enerji şirketi Terra Power’a 25 milyon $ yatırım yaptığını açıkladı.

XCarb® inovasyon fonu Başkanı Irina Gorbounova, “XCarb® inovasyon fonu, dünyanın net sıfır emisyona geçişini hızlandırma potansiyeline sahip yeniliklere yatırım yapmak ve sektörümüzün karbondan arındırılmasını desteklemek amacıyla oluşturuldu. Bu nedenle TerraPower, inovasyon fonumuz için mükemmel bir seçim,” dedi.

Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana, XCarb® inovasyon fonu, ABD merkezli elektrik hizmetleri şirketi Heliogen, ABD merkezli yenilenebilir enerji depolama geliştiricisi Form Energy, ABD merkezli karbon geri dönüşüm şirketi LanzaTech, İsrail merkezli H2Pro ve TerraPower olmak üzere beş şirkete toplam 122,5 milyon $ yatırım yaptı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Yatırım ArcelorMittal 

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