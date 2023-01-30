ArcelorMittal karbondan arındırma projesine 36 milyon $ yatırım yaptı

Pazartesi, 30 Ocak 2023 10:11:01 (GMT+3) | San Diego

Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden olan ArcelorMittal, ABD merkezli Boston Metal’a 36 milyon $ yatırım yaptığını duyurdu. Şirket, XCarb inovasyon fonu aracılığıyla şimdiye kadarki en büyük yatırımı yaptığını söyledi. 2021 yılının Mart ayında hayata geçirilen XCarb ile çelik sektöründe karbonsuz üretime geçilmesinde öncü rol oynama potansiyeli olan en iyi teknolojilere yatırım yapılması amaçlanıyor.

ArcelorMittal’in öncülük ettiği seri C yatırım turunda Boston Metal toplam 120 milyon $ fon topladı. Aynı turda Microsoft İklim İnovasyon Fonu ve SiteGround Capital, Boston Metal’ın hissedar listesinde yer alan Breakthrough Energy Ventures, Vale, BHP, BMW i Ventures gibi şirketler arasına dahil oldu.

2013 yılında kurulan Boston Metal, birincil çelik üretiminin karbondan arındırılmasına yönelik patentli elektroliz sistemi geliştiriyor. Söz konusu sistem elektrik kullanarak çeliği tek adımda doğrudan ergitebiliyor. Ayrıca farklı tenörlerdeki demir cevherlerinin yüksek sıcaklıkta işlenmesiyle nispeten kirliliğe sebep olmadan ve karbon salımı yapmadan sıvı çelik elde edilebiliyor.

Üç yatırım turunda 200 milyon $’dan fazla fon elde eden Boston Metal, söz konusu sistemi 2026 yılına kadar ticari kullanıma sunmayı hedefliyor.