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ArcelorMittal ABD'li enerji depolama şirketine bir yatırım daha yaptı

Çarşamba, 05 Ekim 2022 10:26:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal, XCarb™ inovasyon fonu aracılığıyla ABD merkezli yenilenebilir enerji depolama geliştiricisi Form Energy Inc.’e 17,5 milyon $ daha yatırım yaptığını açıkladı. Söz konusu yatırım ArcelorMittal’in geçtiğimiz yılın Temmuz ayında yaptığı 25 milyon $’lık yatırımın ardından şirkete yaptığı ikinci yatırım oldu.

ArcelorMittal’in Form’a yaptığı ilk yatırım sırasında şirketler, Form’un pil teknolojisinde demir girdisi olarak kullanılmak üzere doğrudan indirgenmiş demir tedarik edilmesi için bir anlaşma imzalamıştı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Yatırım ArcelorMittal 

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