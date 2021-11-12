Aperam’ın satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı, dördüncü çeyrekte AVFÖK’ünün yükselmesi bekleniyor

Cuma, 12 Kasım 2021 11:45:24 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte, Aperam’ın net kârı ikinci çeyrekte kaydedilen 213 milyon € ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 24 milyon €’a kıyasla 201 milyon € olurken, şirketin satış gelirleri bir önceki çeyreğe kıyasla %1,1 düşüş ve yıllık %49,4 artışla 1,26 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte şirketin AVFÖK’ü çeyreklik bazda %2,5 ve yıllık %327,6 artışla 278 milyon € oldu. Üçüncü çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla %12,4 düşüşle 421.000 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında ise, şirketin net kârı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 74 milyon €’ya kıyasla 530 milyon € olurken, şirketin satış gelirleri yıllık %36,8 artışla 3,71 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü ise yıllık %293,4 artışla 724 milyon € oldu. Yılın ilk dokuz ayında Aperam’ın çelik sevkiyatları yıllık %12,1 artışla 1,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket, artan enerji fiyatlarına rağmen dördüncü çeyrekte daha yüksek sonuçlar beklediğini belirtti. Aperam dördüncü çeyrekte AVFÖK’ünün üçüncü çeyreğe göre biraz daha yüksek bir seviyede yer alacağını tahmin ediyor.