Aperam paslanmaz çelik geri dönüşümcüsü ELG’yi satın aldı

Çarşamba, 29 Aralık 2021 12:16:30 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, Almanya merkezli paslanmaz çelik geri dönüşümcüsü ELG’nin alımını tamamladığını açıkladı.

Alımın işletme değeri 357 milyon € (Öz kaynak değeri 30 milyon €). Söz konusu alım, şirketin çevresel ayak izini daha da iyileştirip karbon azaltma hedeflerini desteklerken, Aperam’ın girdi karışımını iyileştirmesine ve hammadde tedarikini genişletmesine olanak tanıyor.

Paslanmaz çelik hurda ve yüksek performanslı alaşımları toplayan, satan, işleyen ve geri dönüştüren ELG yıllık 1,2 milyon mt kapasiteye sahip.