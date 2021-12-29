﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Aperam paslanmaz çelik geri dönüşümcüsü ELG’yi satın aldı

Çarşamba, 29 Aralık 2021 12:16:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, Almanya merkezli paslanmaz çelik geri dönüşümcüsü ELG’nin alımını tamamladığını açıkladı.

Alımın işletme değeri 357 milyon € (Öz kaynak değeri 30 milyon €). Söz konusu alım, şirketin çevresel ayak izini daha da iyileştirip karbon azaltma hedeflerini desteklerken, Aperam’ın girdi karışımını iyileştirmesine ve hammadde tedarikini genişletmesine olanak tanıyor.

Paslanmaz çelik hurda ve yüksek performanslı alaşımları toplayan, satan, işleyen ve geri dönüştüren ELG yıllık 1,2 milyon mt kapasiteye sahip.


Etiketler: paslanmaz  Avrupa Birliği  paslanmaz  devralım  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

28 Ara

ArcelorMittal hidrojen projesi için Bremen hükümetinden fon aldı
24 Ara

Tubacex bilançosunu güçlendirmek için Tubos Mecánicos’u sattı
20 Ara

Avrupa Komisyonu Groupe Ecore’un Derichebourg’a satılmasını onayladı
17 Ara

AB’nin yeni otomobil kayıtları Ocak-Kasım döneminde hafifçe düştü
15 Ara

Küresel paslanmaz çelik üretimi yılın Ocak-Eylül döneminde %16,9 arttı