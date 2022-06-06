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Anyang Steel %80’lik hisse devrini askıya aldı

Pazartesi, 06 Haziran 2022 11:46:10 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Henan eyaletinde bulunan çelik üreticisi Anyang Iron and Steel Co., Ltd. (Anyang Steel) 2 Haziran’da, hissedarı Anyang Iron and Steel Group’un (Anyang Steel Group) %80’lik hissesinin Jiangxi eyaletinde bulunan çelik üreticisi Fangda Steel Group’a devrini anlaşma sağlanamadığı için askıya aldığını açıkladı.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Anyang Steel’in %80 hissesi 11 milyar RMB (1,7 milyar $) değerinde yer alıyor ve ödeme tek seferde yapılacak. Öte yandan alıcının büyük ölçekli bir grup şirketi olması, ham çelik üretiminin geçtiğimiz yıl 10 milyon mt seviyesini geçmiş olması, mali konumunun iyi bir seviyede yer alması, ödemelerini yapabilecek durumda olması ve toplam varlıklarının değerinin 50 milyar RMB (7,8 milyar $) seviyesinin altına inmemesi bekleniyor. Ayrıca konsolide faaliyet gelirinin en az 50 milyar RMB (7,8 milyar $) seviyesinde yer almasının ve net kârının artıda olmasının alıcıdan istenen şartlar arasında olduğu belirtiliyor.

Buna ek olarak, alıcının devralımın ardından Anyang Steel Group’un sermayesini artırması ve Henan eyaleti çelik endüstrisini güçlendirmek adına en az 80 milyar RMB (11,9 milyar $) yatırım yapması gerekiyor.

Anyang Steel Group’un hisse devri şimdilik ertelenmiş olsa da bu geçici bir durum. Piyasa kaynakları, transfer işleminin yeniden başlatılacağını ve Fangda Steel Group’un bunun dışında bırakılmayacağını düşünüyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Devralım 

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