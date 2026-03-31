Anshan Iron & Steel 2025 yılında 4,06 milyar RMB net zarar açıkladı

Salı, 31 Mart 2026 09:54:51 (GMT+3)   |   Şanghay

Liaoning eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Anshan Iron and Steel Co., Ltd. (Anshan Iron & Steel), 2025 yılında yıllık bazda %8,61 düşüşle 96,05 milyar RMB (13,9 milyar $) faaliyet geliri elde ettiğini açıkladı. Şirket 2024 yılında kaydedilen 7,122 milyar RMB net zarara kıyasla 4,06 milyar RMB (0,59 milyar $) seviyesinde net zarar kaydettiğini belirtti.


Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 31 Mart 2026

31 Mar | Hurda ve Hammadde

Bayi Steel 2025 yılında 1,87 milyar RMB net zarar açıkladı

31 Mar | Çelik Haberler

Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2026 yılının Mart ayında %50,6’ya yükseldi

31 Mar | Çelik Haberler

Çin’de yerel uzun mamul fiyatlarının düşmesi talebi biraz destekledi

30 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 27 Mart, 2026

27 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları koklaşabilir taş kömüründeki keskin artışın ardından yükseldi

27 Mar | Hurda ve Hammadde

Küresel kütük piyasasına bakış: Hurdadaki artış ve Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle fiyatlar yükselişte

27 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

CISA: Çelik üreticileri Nisan ayı üretim planlarını gözden geçirmeli

27 Mar | Çelik Haberler

Çin’de demir cevheri fiyatları toparlandı, petrol fiyatlarındaki artış 110$/mt CFR seviyesinin altına izin vermeyebilir

26 Mar | Hurda ve Hammadde

Asya çıkışlı kütük fiyatları Güneydoğu Asya ve Körfez ülkelerine yönelik bağlantılarda yatay seyre geçti

26 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük





