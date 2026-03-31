Liaoning eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Anshan Iron and Steel Co., Ltd. (Anshan Iron & Steel), 2025 yılında yıllık bazda %8,61 düşüşle 96,05 milyar RMB (13,9 milyar $) faaliyet geliri elde ettiğini açıkladı. Şirket 2024 yılında kaydedilen 7,122 milyar RMB net zarara kıyasla 4,06 milyar RMB (0,59 milyar $) seviyesinde net zarar kaydettiğini belirtti.
Anshan Iron & Steel 2025 yılında 4,06 milyar RMB net zarar açıkladı
