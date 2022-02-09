Anglo American yeni Aquila madenini devreye aldı

Çarşamba, 09 Şubat 2022 15:11:41 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American, Avustralya’nın Middlemount kenti yakınlarında bulunan yeni Aquila metalürjik kömür madeninin 226 milyon $ yatırımla faaliyete geçtiğini açıkladı.

Maden yıllık ortalama 5 milyon mt yüksek kaliteli sert koklaşabilir taş kömürü üretecek ve iki uzunayağa sahip olması, operasyonların genellikle uzunayak hareketleri için gereken duruş süresi olmadan devam etmesine olanak tanıyor. Her iki uzun ayak da tamamen uzaktan kumanda edilebilir ve madenin yüzeyindeki bir operasyon merkezinden sırayla çalıştırılacak.

Anglo American’ın Grasstree madeninin son haftalarda faaliyet ömrünün sonuna gelmesinin ardından Aquila madeni şirketin mevcut Capcoal yeraltı operasyonlarının ömrünü yedi yıl uzatıyor.