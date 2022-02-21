﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Anglo American Grosvenor kömür madeninde faaliyetlerine yeniden başladı

Pazartesi, 21 Şubat 2022 17:02:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli madenci Anglo American tarafından yapılan açıklamada, Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Grosvenor koklaşabilir taş kömürü madeninde faaliyetlere yeniden başladığını bildirdi. Şirket 2020 yılının Mayıs ayında madende yaşanan metan gazı patlaması nedeniyle faaliyetlerine ara vermişti.

Anglo American CEO’su Tyler Mitchelson, “Geçtiğimiz 18 aylık süre içerisinde, sektörün öncüleriyle birlikte çalıştık ve otomasyon teknolojisine, uzaktan çalıştırma sistemlerine, gaz yönetimine ve veri analizine yatırım yaparak yer altı kömür madenlerinin işletilmesine ilişkin birden fazla yenilik başlattık,” açıklamasını yaptı. Şirket bu yıl içerisinde 20-22 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ihraç etmeyi beklediğini açıklamış olsa da pandeminin yılın başında yeniden nüksetmesine ve Grosvenor madenindeki faaliyetlere beklenenden daha geç başlanmasına bağlı olarak reel ihracat rakamlarının 20-22 milyon mt seviyesinin altında yer alacağı düşünülüyor. Öte yandan birim başına maliyet beklentileri, 80$/mt seviyesinde yer alan bir önceki tahmine ve 2021 yılında kaydedilen 105$/mt kıyasla 85$/mt olarak revize edildi.


Etiketler: madencilik  Okyanusya  Anglo American  Avustralya  hammaddeler  koklaşabilir taş kömürü  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

18 Şub

Avustralya’nın koklaşabilir taş kömürü fiyatları hala yüksek, Hindistan Çin’den metalürjik kok tedarikine odaklanıyor

Son Tarihli İlgili Haberler

15 Şub

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatlarında sert düşüş önlendi

Son Tarihli İlgili Haberler

09 Şub

Anglo American yeni Aquila madenini devreye aldı

Son Tarihli İlgili Haberler

28 Oca

CSN birkaç gün içerisinde Fernandinho madeninde üretime yeniden başlayacak

Son Tarihli İlgili Haberler

25 Oca

Çin’de koklaşabilir taş kömürü satışları durdu