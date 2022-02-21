Anglo American Grosvenor kömür madeninde faaliyetlerine yeniden başladı

Pazartesi, 21 Şubat 2022 17:02:06 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American tarafından yapılan açıklamada, Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Grosvenor koklaşabilir taş kömürü madeninde faaliyetlere yeniden başladığını bildirdi. Şirket 2020 yılının Mayıs ayında madende yaşanan metan gazı patlaması nedeniyle faaliyetlerine ara vermişti.

Anglo American CEO’su Tyler Mitchelson, “Geçtiğimiz 18 aylık süre içerisinde, sektörün öncüleriyle birlikte çalıştık ve otomasyon teknolojisine, uzaktan çalıştırma sistemlerine, gaz yönetimine ve veri analizine yatırım yaparak yer altı kömür madenlerinin işletilmesine ilişkin birden fazla yenilik başlattık,” açıklamasını yaptı. Şirket bu yıl içerisinde 20-22 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ihraç etmeyi beklediğini açıklamış olsa da pandeminin yılın başında yeniden nüksetmesine ve Grosvenor madenindeki faaliyetlere beklenenden daha geç başlanmasına bağlı olarak reel ihracat rakamlarının 20-22 milyon mt seviyesinin altında yer alacağı düşünülüyor. Öte yandan birim başına maliyet beklentileri, 80$/mt seviyesinde yer alan bir önceki tahmine ve 2021 yılında kaydedilen 105$/mt kıyasla 85$/mt olarak revize edildi.