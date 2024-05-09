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Saarstahl düşük karbonlu çelik üretimi için IOC’den demir cevheri temin edecek

Perşembe, 09 Mayıs 2024 11:48:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli Saarstahl Group, bağlı ortaklıkları Rogesa ve Zentralkokerei Saar GmbH’nin 2024-28 yılları arasında demir cevheri temini için Kanada merkezli Iron Ore Company of Canada (IOC) ile beş yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

IOC tarafından tedarik edilecek demir cevheri, şirketin yüksek fırın bazlı üretiminin yanı sıra planlanan doğrudan indirgenmiş demir tesisinin ihtiyaçlarını da kısmen karşılayacak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Saarland bölgesinde yeni bir üretim yöntemi oluşturulacak. Bu kapsamda Saarstahl’ın Völklingen tesisinde bir elektrik ark ocağı, Dillinger’in tesislerinde ise elektrik ark ocağı ve doğrudan indirgeme tesisi kurulacak.

2027 yılından itibaren doğrudan indirgeme tesisi ve iki elektrik ark ocağında koklaşabilir taş kömürü yerine hidrojen kullanılarak demir cevherinin sünger demire dönüştürülmesiyle düşük karbonlu çelik üretilecek.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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