Alianza Minerometalúrgica, AHMSA’nın holding şirketinde %55 hisse satın alacak

Altos Hornos de México (AHMSA) bir açıklama yaparak, Alianza Minerometalúrgica Internacional şirketinin AHMSA’nın bağlı olduğu Grupo Acerero del Norte (GAN) şirketinden %55 hisse satın alacağını belirtti.
Söz konusu açıklama, AHMSA’nın yönetim kurulunun, şirketin Grupo Villacero ile devralım veya birleşme görüşmelerine devam etmesine izin verdiğini belirtmesinden haftalar sonra yapıldı.
AHMSA, bağlı olduğu GAN’ın %55 hissesinin devralımının düzenleyici makam onayına tabi olduğunu söyledi.
Alianza Minerometalúrgica, Grupo Villacero önderliğinde bir grup mali yönetici tarafından kuruldu.