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Alianza Minerometalúrgica, AHMSA’nın holding şirketinde %55 hisse satın alacak

Perşembe, 24 Aralık 2020 11:00:18 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Altos Hornos de México (AHMSA) bir açıklama yaparak, Alianza Minerometalúrgica Internacional şirketinin AHMSA’nın bağlı olduğu Grupo Acerero del Norte (GAN) şirketinden %55 hisse satın alacağını belirtti.

Söz konusu açıklama, AHMSA’nın yönetim kurulunun, şirketin Grupo Villacero ile devralım veya birleşme görüşmelerine devam etmesine izin verdiğini belirtmesinden haftalar sonra yapıldı.

AHMSA, bağlı olduğu GAN’ın %55 hissesinin devralımının düzenleyici makam onayına tabi olduğunu söyledi.

Alianza Minerometalúrgica, Grupo Villacero önderliğinde bir grup mali yönetici tarafından kuruldu.


Etiketler: Meksika  Kuzey Amerika  AHMSA  devralım  |  benzer haberler »


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