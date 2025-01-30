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Algerian Qatari Steel 2024 yılında 36 ülkeye çelik ihraç etti

Perşembe, 30 Ocak 2025 15:03:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Cezayir’in en büyük çelik üreticilerinden biri olan Algerian Qatari Steel (AQS), 2024 yılında yaklaşık 700.000 mt çelik ürünü ihraç etmeyi başardı.

Söz konusu yılda şirketin ihracat satışlarından elde ettiği gelir 360 milyon $’ın üzerinde yer alırken, üretim hacmi 2 milyon mt seviyesini aştı ve bunun %66’sı iç piyasaya, %34’ü de iç piyasaya tahsis edildi.

Öte yandan AQS’in çelik ürünleri 36 farklı ülkeye ihraç edildi ve şirket, uluslararası kalite sertifikaları sayesinde çoğu Avrupa, Amerika ve Asya piyasasındaki konumunu güçlendirdi.

AQS Genel Müdür Yardımcısı Sofiane Chaib Setti, kapasite artırım projesinin ikinci aşamasının 2028 yılında devreye alınmasının ardından şirketin ihracat hacmini 2,7 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedeflediğini bildirdi.


Etiketler: Cezayir Kuzey Afrika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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