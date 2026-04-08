Algerian Qatari Steel ihracat verimliliğini artırmak için Djen Djen Limanı ile iş birliği yaptı

Çarşamba, 08 Nisan 2026 12:20:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Algerian Qatari Steel (AQS), çelik ihracat verimliliğini artırmak ve endüstriyel lojistiği güçlendirmek amacıyla Jijel’de bulunan Djen Djen Limanı ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma, liman operasyonlarının optimize edilmesi, gemi bekleme sürelerinin azaltılması ve hammadde ile nihai mamullerin daha sorunsuz taşınmasını hedefliyor. Ayrıca sevkiyat tonajlarının artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve teslim sürelerinin kısaltılması planlanıyor. Bu adım, Cezayir’in sanayi altyapısını güçlendirme ve ihracat rekabetçiliğini artırma yönündeki genel stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

İhracat odaklı çelik üretimini destekleyecek

Söz konusu iş birliğinin, Cezayir’in ihracat odaklı çelik sektörünü desteklemek konusunda önemli rol oynaması bekleniyor. Liman otoriteleri ile çelik üreticileri arasındaki koordinasyonun artırılmasıyla yükleme ve boşaltma süreçlerinin hızlandırılması, lojistik darboğazların azaltılması ve uluslararası sevkiyatlarda tedarik zinciri güvenilirliğinin artırılması hedefleniyor.

Bu girişim, Cezayir’in bölgesel ve küresel çelik pazarlarındaki varlığını genişletme hedefi açısından da kritik önem taşıyor.

Djen Djen Limanı’nın stratejik rolü güçleniyor

Cezayir’in kuzeydoğusunda yer alan Djen Djen Limanı, demir cevheri ve çelik ürünleri gibi dökme yüklerin taşındığı en önemli derin su limanlarından biri konumunda bulunuyor. Stratejik konumu ve kapasitesi sayesinde sanayi ihracatında kilit rol oynayan limanın, bu anlaşmayla birlikte çelik ticaretindeki merkezi konumunun daha da güçlenmesi bekleniyor.

Sanayi üretimi ile liman operasyonlarının daha entegre hale getirilmesiyle Cezayir, daha dayanıklı ve verimli bir tedarik zinciri yapısı oluşturmayı hedefliyor.


Etiketler: Cezayir Kuzey Afrika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Tosyali Algerie 2026’nın ilk çelik ihracatına başladı

15 Oca | Çelik Haberler

Tosyalı Algerie İtalya’ya levha ihraç etti

04 Mar | Çelik Haberler

Algerian Qatari Steel 2024 yılında 36 ülkeye çelik ihraç etti

30 Oca | Çelik Haberler

Cezayir’in ilk slab ihracatını Tosyalı Algerie gerçekleştirdi

19 Ağu | Çelik Haberler

Tosyalı Algerie 2022’de 1,4 milyon mt’luk ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor

30 Haz | Çelik Haberler

Tosyalı Algerie 2021 için 700 milyon $ ihracat geliri elde etmeyi bekliyor

09 Nis | Çelik Haberler

Cezayir merkezli AQS inşaat demiri ihraç etme planlarını ilerletti

30 Haz | Çelik Haberler

Cezayir çelik pazarında korumacı ve destekleyici önlemler netlik kazanıyor

19 Haz | Çelik Haberler

Cezayir inşaat demiri ithalat kotalarını yakında açıklayabilir

13 Şub | Çelik Haberler

2012’de AB çelik ihracatının talepteki toparlanmayla artması bekleniyor

14 May | Çelik Haberler





