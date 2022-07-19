Alacero Latin Amerika’da çelik talebinin düşük seyredeceğini öngörüyor

Salı, 19 Temmuz 2022 10:09:19 (GMT+3) | Sao Paulo

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero, bu yılın ikinci yarısında ve önümüzdeki yıl bölgedeki çelik talebine ilişkin beklentilerini paylaştı.

Alacero çelik talebinin bu yılın ikinci yarısında ekonomik gerilemeye, yüksek faiz oranlarına ve kamu harcamalarının azalmasına bağlı olarak inşaat sektöründe faaliyetlerin düşmesi nedeniyle geçtiğimiz yıla kıyasla değişiklik göstermeyerek pandemi öncesindeki seviyenin altında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Lojistik sektöründeki sorunlar ve yarı iletken çip arzındaki sıkıntı nedeniyle otomotiv sektörüne ilişkin endişeler sürerken, tarım makineleri hariç makine ve ekipman sektörünün yatırımlardaki ve talepteki düşüşten olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Alacero önümüzdeki yıl Brezilya inşaat sektörünün %1,3 büyümesini ve Meksika inşaat sektörünün ise daha güçlü bir performans göstermesini beklediğini ifade ediyor.

Yarı iletken çip arzındaki sıkıntının 2023 ve 2024 yılları arasında çözüme kavuşturulabileceği; bu sayede Brezilya ve Meksika otomotiv sektörlerinde üretimin artması ve Meksika’nın ABD’den daha fazla talep görmesi bekleniyor.

Brezilya makine ve ekipman sektöründe yatırımların artabileceği ve Meksika makine ve ekipman sektörünün gayrisafi yurt içi hasılanın küçülmesine bağlı olarak zayıf bir performans gösterebileceği ifade edilirken, Arjantin’de seçim dönemine bağlı olarak belirsizlikler olabileceği söyleniyor.

Alacero ayrıca Latin Amerika’da görünür çelik tüketiminin geçtiğimiz yıl 74,8 milyon mt seviyesinde yer aldığını, bu yıl ve önümüzdeki yıl sırasıyla 68,8 milyon mt ve 77,8 milyon mt seviyelerine çıkmasının beklendiğini de ekledi.