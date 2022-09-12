Alacero Latin Amerika’da çelik talebinin bu yıl azalmasını bekliyor

Pazartesi, 12 Eylül 2022 09:26:05 (GMT+3) | Sao Paulo

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero, bölgede çelik ürünleri talebinin bu yıl içerisinde, geçtiğimiz yıl kaydedilen 74,8 milyon mt seviyesine kıyasla 72 milyon mt seviyesinde yer almasının beklendiğini belirtti.

Beklentinin 68,8 milyon mt seviyesinde yer alan bir önceki tahmine kıyasla artması Latin Amerika ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılasına yönelik büyüme beklentilerinin arttığını gösteriyor.

Düşüşlere rağmen Latin Amerika ülkeleri bu yıl, üretimin, satışların ve görünür çelik tüketiminin rekor kırdığı geçtiğimiz yıla kıyasla iyi bir performans sergiliyor.

Bu yılın ilk yarısında, bölgede ham çelik üretimi Şili, Peru, Brezilya, Meksika ve Kolombiya’nın olumsuz performansına bağlı olarak yıllık %2,1 düşüş kaydederken, yalnızca bölgenin en önemli çelik üreticisi Arjantin olumlu bir performans gösterdi.