Alacero Kolombiya’da çelik ithalat önlemlerinin kaldırılma ihtimali konusunda endişeli

Salı, 21 Eylül 2021 13:54:49 (GMT+3) | İstanbul

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero, Kolombiya’da çelik ithalatına uygulanan vergilerin azaltılması veya kaldırılması önerisinin ülkenin çelik sektörü üzerindeki etkileri konusunda endişeli olduğunu belirtti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, öneri ağırlıklı olarak inşaat demiri ithalatına yönelik.

Alacero, önlemlerin azaltılması veya kaldırılması halinde, küresel çelik piyasalarını bozdukları ve üreticilerini sübvanse ettikleri söylenen, dampingli veya haksız ticaret yaptıklarına yönelik şikâyet edilen ülkeler olan Çin ve Türkiye’den yapılan ithalatın güçleneceğini belirtti.

Alacero, “Kolombiya çelik sektörü ülkedeki inşaat ve altyapı sektörünün talebini karşılamaya yetecek miktarda, 2,6 milyon mt’a kadar çelik üretebilecek kurulu bir kapasiteye sahip olduğundan, bu önlem gereksiz görülüyor,” dedi.

Birliğin açıklamasına göre, çelik ithalat vergilerinde yapılacak herhangi bir indirim, Kolombiya’da mevcut istihdamı ve olası yeni istihdam yaratma fırsatlarını etkileyecek. Ayrıca, ülkeye yeni yabancı yatırımların yapılmasından caydıracak açık bir sinyal olacak.