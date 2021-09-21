﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Alacero Kolombiya’da çelik ithalat önlemlerinin kaldırılma ihtimali konusunda endişeli

Salı, 21 Eylül 2021 13:54:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero, Kolombiya’da çelik ithalatına uygulanan vergilerin azaltılması veya kaldırılması önerisinin ülkenin çelik sektörü üzerindeki etkileri konusunda endişeli olduğunu belirtti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, öneri ağırlıklı olarak inşaat demiri ithalatına yönelik.

Alacero, önlemlerin azaltılması veya kaldırılması halinde, küresel çelik piyasalarını bozdukları ve üreticilerini sübvanse ettikleri söylenen, dampingli veya haksız ticaret yaptıklarına yönelik şikâyet edilen ülkeler olan Çin ve Türkiye’den yapılan ithalatın güçleneceğini belirtti.

Alacero, “Kolombiya çelik sektörü ülkedeki inşaat ve altyapı sektörünün talebini karşılamaya yetecek miktarda, 2,6 milyon mt’a kadar çelik üretebilecek kurulu bir kapasiteye sahip olduğundan, bu önlem gereksiz görülüyor,” dedi.

Birliğin açıklamasına göre, çelik ithalat vergilerinde yapılacak herhangi bir indirim, Kolombiya’da mevcut istihdamı ve olası yeni istihdam yaratma fırsatlarını etkileyecek. Ayrıca, ülkeye yeni yabancı yatırımların yapılmasından caydıracak açık bir sinyal olacak.


Etiketler: Güney Amerika  kota ve vergiler  Kolombiya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

14 Eyl

UK Steel ticari profil ve vasıflı çelik çubuk için iki ayrı kota önerdi
13 Eyl

Kolombiya hurdaya ihracat kotası getirdi
09 Eyl

Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %8,1 arttı
01 Eyl

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Temmuz döneminde %26 düştü
27 Ağu

ABD Güney Kore’den ithal sıcak saca yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı