Kolombiya piyasadaki dengesizlikleri gidermek için çelik ithalatına %35’e varan oranlarda vergi getirdi

Kolombiya hükümeti, yerel çelik sektörünü korumak ve piyasadaki dengesizlikleri gidermek amacıyla çelik ithalatına yönelik yeni bir ticaret önlemi getirdiğini açıkladı. Bu kapsamda Türkiye dahil olmak üzere serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılan 14 çelik ürününün ithalatına %35’e varan oranlarda vergi getirildi. Önlemin başlangıçta bir yıl süreyle uygulanması öngörülüyor.

Hedef düşük fiyatlı ithalat ve rekabet baskısı

Hükümet, söz konusu politikanın düşük fiyatlı ithalatın yol açtığı piyasa bozulmalarını düzeltmeyi ve yerel çelik üreticilerinin rekabet gücünü korumayı amaçladığını belirtti. Yetkililer, özellikle serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılan ithalatın bazı segmentlerde hızlı artış gösterdiğini ve fiyatların piyasa seviyelerinin altında kaldığını vurguladı.

Kolombiya’nın bu adımı, Latin Amerika genelinde artan ithalata karşı uygulanan ticaret koruma önlemleriyle paralel bir eğilim olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki birçok ülke, özellikle Asya kaynaklı arz fazlasına karşı yerel üretimi desteklemek amacıyla benzer önlemler uygulamaya başladı.

2025 yılında Kolombiya’nın söz konusu ürün ithalatı 134.928 mt’a, ithalatın değeri ise 124,6 milyon $’a ulaşırken, başlıca tedarikçiler arasında Çin’in yanı sıra Türkiye, Rusya, Brezilya, Peru, Venezuela ve ABD gibi ülkeler yer aldı. Buna karşılık ihracatın daha düşük seviyede kalması, piyasa performansında belirgin bir dengesizliğe işaret etti.

Önlem yerel üreticileri desteklemeyi hedeflese de piyasa oyuncuları yüksek vergilerin özellikle inşaat ve imalat gibi son kullanıcı sektörlerde maliyet yapısını etkileyebileceğine dikkat çekiyor.